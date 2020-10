Raikkonen en Giovinazzi blijven ook in 2021 bij Alfa Romeo

Alfa Romeo heeft haar line-up voor volgend seizoen op Twitter bekend gemaakt. Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen zijn de coureurs van dit seizoen, volgend seizoen zullen zij ook in de bolides zitten.

Door het aanblijven van Giovinazzi en Raikkonen is het vrijwel zeker dat Mick Schumacher zal debuteren voor Haas.

Raikkonen: "Alfa Romeo Racing is voor mij meer dan een team, het is als een tweede familie. Zoveel van de gezichten die ik om me heen had toen ik in 2001 mijn Formule 1-debuut maakte zijn er nog steeds en de unieke sfeer van dit team geeft me die extra motivatie om door te gaan in wat nu mijn 19e seizoen in de sport wordt. jaar. Ik zou hier niet zijn als ik niet geloofde in het project van het team en in wat we denken dat we samen kunnen bereiken. Dit is een team dat hard werken boven babbels waardeert en dit past goed bij mijn stijl: ik kijk uit naar volgend jaar en hopelijk maak ik met het team enkele stappen vooruit richting het middenveld."

Antonio Giovinazzi: "Alfa Romeo Racing was de afgelopen twee seizoenen mijn thuis in de Formule 1 en ik ben blij dat deze relatie nog een jaar kan voortduren. Het team heeft veel vertrouwen in mij gesteld en ik heb mijn best gedaan om dit vertrouwen terug te betalen met hard werken en toewijding: we hebben een aantal goede resultaten behaald en ik heb het gevoel dat ik mijn steentje heb bijgedragen om het team vooruit te helpen, maar de weg voor ons is nog lang en er is veel meer dat we samen willen bereiken. Er zal veel continuïteit zijn tussen dit seizoen en het volgende, dus alles waar we tussen nu en het einde van het jaar aan werken, telt al voor het volgende en we zijn klaar om alles te geven wat we hebben."

Frédéric Vasseur, teambaas Alfa Romeo Racing en CEO Sauber Motorsport AG: "Ik ben erg blij dat het team nog een seizoen met Kimi en Antonio kan blijven samenwerken. Kimi is een coureur die geen introductie behoeft: zijn talent is sinds 2001 voor iedereen duidelijk en ik zie nog steeds de passie en motivatie in hem elke keer dat ik hem aan het werk zie. Hij levert 100% van wat de auto kan produceren en hij is een echte leider voor de mensen die om hem heen werken. Antonio sloot de campagne van vorig jaar sterk af en ging verder waar hij was gebleven en bleef zich verbeteren in 2020. Van het circuit tot de technische briefings, Antonio heeft een cruciale rol gespeeld voor ons team en hij heeft een nieuw contract voor 2021 verdiend. Zijn werk ethiek, toewijding aan het team en aanstekelijk enthousiasme zijn een enorme troef voor Alfa Romeo Racing ORLEN."