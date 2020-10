Bernie Ecclestone: "Door mij zijn veel mensen miljardair geworden"

Bernie Ecclestone zal vandaag flink moeten blazen want op zijn verjaardagstaart staan maar liefst 90 kaarsjes. De voormalig F1-supremo werd onlangs weer vader met zijn Braziliaanse vrouw, die tientallen jaren jonger is dan de F1-baas van weleer.

Dat de F1 hem nog altijd dagelijks bezig houdt zal niemand verbazen. Ecclestone was de kleine man die de F1 groot heeft gemaakt en kent iedereen in de paddock. Hij bemoeide zich overal mee waar hij kon en uit tegenwoordig veel kritiek op de huidige gang van zaken.

Zo ook over de huidige motoren, waar hij destijds al van voorspelde dat Mercedes zou gaan domineren, zo zegt hij in gesprek met Blick: "Toen de hybride-motoren in 2014 werden geïntroduceerd heb ik gezegd dat het krankzinnig was om dit te doen. Het was voor mij duidelijk dat Mercedes zou heersen, en dat heb ik toen ook uitgesproken. Ik was erop tegen."

"Tot die tijd hielden de fans van de sport, werd het lawaai aanbeden en waren de coureurs helden. Nu lopen de coureurs rond met een persvoorlichter en zeggen de meest banale dingen."

Koffieplantage

Ecclestone werd in 2017 vervangen door F1-CEO Chase Carey, na de buy-out van Liberty Media. Hij is momenteel met zijn vrouw en pasgeboren zoon Ace in Zwitserland, nadat hij het geboorteland Brazilië van vrouw Fabiana en hun koffieplantage heeft verlaten tijdens de pandemie.

"Op mijn leeftijd doe je niets stoms meer. Iedereen moet belasting betalen en sterven, maar het is nog niet voorbij", glimlachte Ecclestone.

"Ik ben gelukkiger dan ooit en zo blij dat zoveel mensen en coureurs me blijven bellen en om advies vragen", voegde hij eraan toe.

Hij noemde ook enkele 'prestaties' in de F1 tijdens zijn lange carrière: "Het redden van sommige teams - Williams meerdere keren - en ik heb veel mensen miljardair gemaakt."

Wat de laatste ambities van Ecclestone betreft, gaf de 90-jarige toe: "Ik zou graag met mijn zoon Ace willen praten."