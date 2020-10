Red Bull en AlphaTauri bevestigen Pierre Gasly voor 2021

AlphaTauri heeft aangekondigd dat Pierre Gasly voor het seizoen 2021 bij het team zal blijven. De 24-jarige Fransman voegde zich voor het eerst bij het in Faenza gevestigde team tijdens de Grand Prix van Maleisië 2017, voordat hij naar Red Bull verhuisde voor het seizoen 2019.

Gasly keerde terug naar AlphaTauri (Toro Rosso) nadat hij halverwege het seizoen in 2019 werd gedumpt door Red Bull en bewees zijn capaciteiten door zich consequent te kwalificeren en consequent in de top 10 te eindigen. Hij heeft zijn sterke vorm dit seizoen behouden en wist een verrassende overwinning te scoren op Monza door de Italiaanse Grand Prix te winnen.

Hoewel Alex Albon is getipt voor een terugkeer naar Red Bull mocht Alex Albon het gat naar Max Verstappen niet dichten, hebben zowel Christian Horner als Helmut Marko aangegeven dat als de Thaise coureur er niet in slaagt te verbeteren, ze hoogstwaarschijnlijk buiten hun eigen coureurs-pool van het Oostenrijkse team zullen kijken.

Succesvol

Pierre Gasly: "Ik ben ontzettend blij om met Scuderia AlphaTauri nog een seizoen door te gaan! Dit jaar verloopt heel goed en we liggen op schema om ons meest succesvolle seizoen in de geschiedenis van het team te hebben. Ik heb het gevoel dat we een zeer sterke relatie hebben, we zijn erin geslaagd elke kans te grijpen die op ons pad komt. Het beste voorbeeld is natuurlijk de Italiaanse Grand Prix."

"Het winnen van mijn eerste Formule 1-race in Monza was een heel speciaal moment voor mij, en het werd extra zoet gemaakt om een ​​tweede overwinning in de geschiedenis van het team te behalen, dus daar ben ik erg trots op. Ik zal mijn uiterste best doen om het team te pushen en neem al mijn verantwoordelijkheid om het zo ver mogelijk naar voren te brengen. Ik kijk uit naar de uitdaging van volgend jaar en ga door met AlphaTauri als premium modemerk en als raceteam, om zo goed mogelijk te blijven presteren nog meer succes behalen in de toekomst."

Uiteraard is AlphaTauri-teambaas Franz Tost ook blij dat hij zijn beste coureur weer in zijn wagen heeft volgend jaar: "Ik ben heel blij dat Pierre bij ons blijft voor het seizoen 2021. Hij maakt al vele jaren deel uit van de Red Bull-familie en ik hoop dat hij nog vele seizoenen bij ons zal blijven. Sinds hij vorig jaar terugkwam bij het team, liet hij consequent buitengewoon goede prestaties zien door twee podiumplaatsen te behalen, met een tweede plaats in Brazilië in 2019 en een overwinning in de thuisrace van het team tijdens de Italiaanse Grand Prix van dit jaar."

"Pierre heeft bewezen zeer competitief te zijn, mede dankzij zijn geweldige kwaliteiten, waarbij hij het potentieel van de auto bij elke race naar boven haalt en waardevolle feedback geeft aan zijn ingenieurs. Hij is mentaal erg sterk, hij is altijd gemotiveerd en wanneer hij een doel stelt, geeft hij dat ook. zijn alles om het te bereiken. Ik kijk er naar uit om deze samenwerking uit te breiden en samen een succesvol seizoen 2021 te hebben."

Teamgenoot Gasly

Wie het zitje naast Gasly voor 2021 pakt is voorlopig nog niet bekend. Er is een grote kans dan Daniil Kvyat, die nu het stoeltje bezet, zal moeten vertrekken. De vraag is dan of Alex Albon van Red Bull terug wordt gezet naar AlphaTauri of dat bijvoorbeeld Yuki Tsunoda zijn F1-debuut mag maken.