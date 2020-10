Max Verstappen over eerste ronde: "Perez gaf me geen ruimte"

Max Verstappen kende vanmiddag een onstuimige openingsfase in de Grand Prix van Portugal. De Nederlander kwam goed weg bij de start en reed daardoor twee bochten op de tweede plek. Maar daarna ging het van kwaad tot erger voor Verstappen. Eerst kwam Bottas langszij en die duwde de Nederlander zodanig wijd dat ook Sergio Perez een poging waagde in bocht 4 en dat eindigde in tranen. De Mexicaan kneep net te ver naar binnen en daardoor raakte Verstappen hem, de Nederlander kon echter wonder boven wonder zonder schade zijn race vervolgen. Desalniettemin kostte Verstappen dat nog eens twee plaatsen aan beide McLaren’s.

Na de race werd hem dan ook gevraagd naar de eerste ronden: "Er was heel weinig grip. Ik probeerde uit de problemen te blijven, maar ik had natuurlijk wel een kleine touché met Sergio. Hij gaf me niet genoeg ruimte en verklootte het daardoor voor zichzelf. Het regende lichtjes, dus het was vooral zaak om de auto op de baan te houden."

"Toen alles weer stabiel was, kon ik de McLaren’s inhalen, die trouwens op een of andere manier geweldige grip hadden in de eerste ronde. Maar toen ik hen eenmaal voorbij was kon ik mijn eigen race rijden. Op de mediums hadden we daarna redelijke pace, maar toen konden we echt niks meer doen, want we zaten er toen al te ver achter en zijn gefinisht waar we verdienden te finishen."