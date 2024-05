Sainz senior tekent contract bij Ford

De vader van Ferrari-coureur Carlos Sainz gaat een nieuw avontuur aan. Carlos Sainz senior is een legende in de rallyracerij, en hij heeft nu een nieuwe grote deal getekend. De Spanjaard gaat namelijk de Dakar Rally voor het team van Ford, dat een nieuwe wagen aan het bouwen is.

Sainz senior en de Spaanse rallycoureur Nani Roma zijn aangekondigd als de coureurs van het Ford-project. Het team van M-Sport runt het project, en er wordt hard gewerkt aan een nieuwe wagen. Hoe de nieuwe Ford Raptor er precies uit ziet, is nog niet duidelijk. Sainz won de Dakar Rally met Audi, en dat zorgde ervoor dat zijn zoon in verband werd gebracht met een overstap naar het Formule 1-project van Audi.