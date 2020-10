Vader FIA-steward Vitaly Petrov vermoord in Rusland

Vitaly Petrov was de laatste weken in het nieuws vanwege zijn homofobe uitspraken. Dit weekend treed hij op als FIA-steward tijdens de Portugese Grand Prix maar de FIA meldt dat hij zijn werkzaamheden per direct heeft neergelegd omdat zijn vader Alexander is vermoord in Rusland.

Voormalig Formule 1-coureur Petrov was aan het werk in Portugal toen zijn 61-jarige vader vermoord werd, zo meldt het Russische nieuwsagentschap TASS. Hij is neergeschoten in de Russische stad Vyborg en daarbij overleden. Alexander Petrov was ook politiek actief bij het stadsbestuur van Vyborg, waar de familie Petrov ook woont.

De FIA heeft aangegeven dat Petrov per direct is vrijgesteld van zijn werkzaamheden en zijn taken dit weekend overgenomen zullen worden door racecoureur Bruno Correia, die racet in het WTCR en de Safety Car in de Formule E bestuurt.