Christian Horner stelt ultimatum: "Albon moet in Portugal en Imola terugslaan"

De druk op Alexander Albon wordt nu ook binnen Red Bull meer opgevoerd. De kans bestaat dat de renstal de Britse Thai gaat vervangen voor een rijder buiten hun eigen opleiding. Christian Horner wil dat liever niet, maar dan moet Albon volgens de teambaas wel goede weekenden beleven in Portugal en Imola.

​​​De laatste paar Grand Prix heeft Albon geen onuitwisbare indruk achter gelaten. De jonge coureur viel vooral op in negatieve zin; snelheid te kort in kwalificatie in race, blokkerende wieltjes die zijn strategie om zeep helpen en pijnlijke boordradio's. Ondanks zijn podium in Mugello, moet Albon oppassen dat hij zijn stoeltje niet verliest.

Red Bull heeft altijd geloof en vertrouwen gehouden in hun pupil, maar ze ziet ook langzamerhand dat de prestaties achterblijven. Er werd al door Helmut Marko, adviseur van de Oostenrijkers, openlijk geflirt met beschikbare coureurs zoals Nico Hulkenberg en Sergio Perez.

De renstal hoopt in eerste instantie dat Albon zich weer herpakt en zijn stoeltje voor 2021 opeist. "We willen dat Alex overtuigd, zodat we niet naar alternatieven hoeven te kijken", zegt Horner. "Het hele team wilt dat en we hadden gehoopt dat na Mugello de last van zijn schouders zouden vallen."

De teambaas blikt ook terug op zijn afgelopen resultaten. "Hij heeft een paar moeilijke weekenden achter de rug. Hier en in Imola moet Alex terugslaan. Het hele weekend van begin tot eind", analyseert Horner. "Dat is het doel. Binnen het team wordt hij erg gewaardeerd. Maar we moeten twee wagens hebben die tegen Mercedes kunnen opnemen. Dat is wat we zullen moeten doen, dat is ons richtpunt."

Op de vraag waarom geen rijders van AlphaTauri gepromoveerd worden, zegt de teambaas het volgende: “De coureurs zitten daar goed op hun plek. Zoals ik al zei, Alex heeft onze voorkeur. Maar als we moeten zoeken naar een andere oplossingen, dan zullen we buiten onze rijderspool moeten kijken. Er zijn voor de rest geen andere coureurs van ons talentenprogramma beschikbaar die geschikt zijn."