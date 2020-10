Mercedes bevestigt: "Er is nu geen ruimte voor Max Verstappen en hij is van Red Bull"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen blijft bij het Oostenrijkse team, maar is al vaak in verband gebracht met Mercedes. Valtteri Bottas zou dan vervangen worden door de Nederlander of Lewis Hamilton die met pensioen gaat en vervangen moet worden. Max Verstappen lijkt hier de ideale vervanger voor, maar Toto Wolff is van mening dat de 23-jarige Nederlander te belangrijk is voor Red Bull Racing.

Op het eerste gezicht lijkt een duo als Verstappen-Hamilton ideaal, maar wie is er dan de eerste coureur en hoe pak je zoiets aan. Iets wat Mercedes niet al te graag wil, tevens hebben ze zelf nog twee jonge coureurs rondlopen. George Russell en Esteban Ocon staan vooraan in de rij om een coureur bij Mercedes te vervangen.

Max Verstappen heeft geen enkele kans bij Mercedes, zo bevestigt de teambaas. "Over de situatie met Max, hij heeft nu geen enkele kans bij ons", zei Mercedes-teambaas Wolff tijdens de Beyond The Grid-podcast van de Formule 1.

Loyaliteit Verstappen

Momenteel is hij bij Red Bull in dienst en dan respecteert Toto. "Hij is gebonden aan Red Bull, ik respecteer zijn loyaliteit enorm. Ik denk dat het belangrijk is dat Red Bull Verstappen heeft. Er is veel verhaal rondom en Red Bull heeft hem al heel vroeg opgepikt toen hij bij Toro Rosso kwam, dus de situatie is zoals het is. Het is goed voor hem en goed voor ons. Valtteri doet geweldig werk en Lewis doet geweldig werk voor ons. Ze zijn allebei op het toppunt van hun carrière. Dan hebben we junioren die eraan komen en die al vele jaren bij ons zijn en in de toekomst veel voor ons kunne betekenen, en dit is waar we naar kijken."

Duo Max - Lewis werkt niet

Wolff liet ook doorschemeren dat een duo als Verstappen-Hamilton niet zou werken, hij vergelijkt dit met 2016 toen Hamilton en Rosberg streden om de wereldtitel. "Dat was erg moeilijk, want als je zoveel negativiteit in je team hebt… Er was gewoon niets meer aan en dat sleepte heel het team naar beneden", zei Wolff.

"We kwamen op een punt waarop we zeiden 'dit is gewoon niet meer te doen'. We spraken erover, maar de vijandigheid tussen de coureurs was er nog steeds, en nu nog steeds ook al is Nico met pensioen Daarom is het zo fijn dat we sinds de toetreding van Valtteri daar niet meer mee te maken hebben gehad."