De Honda-motor van Red Bull Racing en AlphaTauri in details

Teams hebben niet graag dat hun bolides worden gefotografeerd van dichtbij. Andere teams zouden hierdoor details van de teams kunnen afkijken. De motor is een punt waar de teams helemaal geen foto's van willen zien op het internet, want dat is namelijk hun pareltje. Een fotograaf wist toch een kliekje van de Honda-motor te maken. Hieronder zie je de motor met details wat het allemaal precies is.