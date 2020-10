Nico Hulkenberg verdient 5 ton salaris per invalbeurt bij Racing Point

De F1 'super sub' Nico Hulkenberg verdient per race ongeveer 500.000 euro. Dat is de realistische schatting van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher.

De Nederlands sprekende Hulkenberg had voor dit jaar geen vaste plek op de F1-grid, nadat Renault zijn contract niet wilde verlengde maar Esteban Ocon aantrok. Hierdoor zat Hulkenberg vooral thuis met zijn vriendin maar hij vermaakte zich prima. Tot het moment dat Racing Point hem opbelde, of hij Sergio Perez per direct wilde vervangen. De Mexicaan had positief getest op corona en kon niet racen.

Hierdoor kreeg Hulkenberg, die negatief op corona testte en dus kon invallen, de kans om twee races te rijden waarbij hij ook belangrijke punten scoorde voor het team.

Na die twee races in Silverstone vertrok Hulkenberg weer uit de F1-paddock waarna hij afgelopen weekend opnieuw kon invallen. Dit keer was het weer bij Racing Point maar in plaats van Lance Stroll, die zich grieperig voelde en niet van het toilet af kon komen.

Al vele jaren weten we ongeveer wat de coureurs aan salaris verdienen, maar wat krijgt een coureur nu voor een invalbeurt? Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher vertelde op Sky Duitsland meer over het salaris van Hulkenberg: "Hij krijgt goed betaalt, je moet ongeveer denken aan 500.000 euro per race. Dat is een flink bedrag maar niet onrealistisch, want hij heeft ook belangrijke punten gescoord en dat levert ook het nodige geld op voor het constructeurskampioenschap."