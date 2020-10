Helmut Marko: "Mick Schumacher vormt uitstekende combinatie met Kimi Raikkonen"

Alle tekenen wijzen op een coureursduo van Mick Schumacher en Kimi Raikkonen bij Alfa Romeo voor 2021. Dat is de mening van Helmut Marko, de adviseur van Red Bull die de leiding heeft over het coureursprogramma van het team dat eigendom is van de Dieter Mateschitz.

In gesprek met Sport1 vertelde Marko dat hij inzicht heeft op welke coureur waar rijdt: "Je kunt zien welke coureurs er nog op de markt zijn. Ik weet wie met wie gebeld heeft. Hieruit maak ik op dat Mick Schumacher volgend jaar samen met Kimi Raikkonen voor Alfa Romeo zal rijden. Ik vind het een uitstekende combinatie."

"Als je kijkt naar de juniorcategorieën begon Schumacher altijd bescheiden en was toen in het tweede jaar in topvorm. Je kunt er vanuit gaan dat het in de Formule 1 hetzelfde zal zijn."

De Oostenrijker onthulde ook dat Schumacher dicht bij zijn racedebuut voor Alfa Romeo op de Nurburgring kwam. Marko: "Net als Albon had ook Giovinazzi een onduidelijk testresultaat teruggekregen van zijn coronatest. Daardoor moest Mick Schumacher bijna zijn debuut maken in de F1 voor Alfa door het hele weekend te racen. Uiteindelijk hadden zowel Albon als Giovinazzi een tweede test die negatief was en dus konden ze allebei gewoon deelnemen aan het weekend."

Geen interesse in Schumacher

Marko zei dat Red Bull nooit geïnteresseerd was om de 21-jarige Ferrari-junior Schumacher aan te melden voor het eigen ontwikkelingsprogramma voor coureurs.

"We zien het als onze rol om coureurs of jonge mensen de kans te geven de top te bereiken. Autosport is erg duur. Bij Mick Schumacher was het altijd duidelijk dat hij de nodige ondersteuning heeft gehad. Hij had ons eigenlijk niet nodig."