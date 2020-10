Helmut Marko: "Drie Red Bull-coureurs voor 2021 bekend"

Drie van de vier Formule 1-stoeltjes van Red Bull voor 2021 zijn al zo goed als gevuld, heeft Helmut Marko onthuld. Er wordt aangenomen dat Daniil Kvyat zal moeten vertrekken bij AlphaTauri en vervangen zal worden door door Honda gesteunde rookie Yuki Tsunoda, met Pierre Gasly als zijn teamgenoot.

Max Verstappen staat al onder contract bij Red Bull Racing, dus dat laat alleen het zwaar bekritiseerde lot van Alex Albon onduidelijk. Tegen Sport1 zei Marko: "We willen uiterlijk rondom de Grand Prix van Turkije duidelijkheid geven, dat is over ongeveer een maand."

Nico Hulkenberg en Sergio Perez zijn gelinkt aan de stoel van Albon, maar Red Bull promoot liever vanuit zijn eigen opleidingsprogramma. Hulkenberg zegt dat zijn kansen op de stoel 'klein' zijn.

En ondanks de wijdverbreide kritiek op de in Engeland geboren Thaise coureur in de paddock, zegt Marko dat hij tevreden is met de prestatie van Albon. "Het gat met Max op de Nurburgring was acceptabel. Als hij zulke races blijft afleveren, is zijn cockpit veilig voor 2021."

Snelle teamgenoot Verstappen

Marko zei echter dat het absoluut noodzakelijk is dat de teamgenoot van Verstappen een goed tempo heeft. Marko zegt hierover: "Je kunt niet voor de titel vechten met slechts één coureur, dat is duidelijk. Concurrentievermogen is waar het om gaat."