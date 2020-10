Alexander Albon schuldbewust na dramatische race: "Maakte een aantal fouten"

Alexander Albon beleefde gisteren misschien wel zijn meest dramatische race sinds hij het stoeltje van Pierre Gasly overnam bij Red Bull Racing. De Thai verzekerde zich in een redelijke kwalificatie nog van de vijfde startplek, maar dat was meteen het laatste positieve dat over zijn raceweekend gezegd kan worden. Bij de start verloor de Thai een plek aan Daniel Ricciardo en in zijn overhaaste poging Ricciardo terug te pakken verremde hij zich in bocht 3 in de eerste ronde. Toen hij zich even later ook nog in bocht 1 verremde, werd de Thai gedwongen om al in ronde 7 een bandenwissel door te voeren.

Nadat hij na zijn pitstop, op wat verkeer stuitte ging het helemaal van kwaad tot erger. Eerst wist hij Daniil Kvyat nog prima in een fout te drukken in bocht 13, maar ondanks dat de Rus voldoende ruimte liet bij het terugkomen op de baan, wist Albon het toch voor elkaar te krijgen om de voorvleugel van Kvyat eraf te rossen, door te vroeg terug te keren naar de racelijn. Albon, die voor die actie ook een vijf seconden tijdstraf kreeg, voelde zich duidelijk slecht over zijn dramatische race en verscheen maar kort in het vierkantje voor een reactie: "Het is duidelijk dat de snelheid van de auto goed is, dus het is erg vervelend om dan zo'n resultaat te scoren."

"Om eerlijk te zijn, ben ik ook helemaal niet blij met mijn race, ik maakte een aantal fouten," bekende Albon schuldbewust. "Het verremmen in de eerste ronde verpestte mijn race eigenlijk al." Helaas, was dat meer mensen in de paddock opgevallen en is het maar de vraag hoelang de Thai nog voor Red Bull Racing uit mag komen. Als een ding duidelijk is, is het dat zijn optreden tijdens de Grand Prix van de Eifel zijn toekomstperspectieven niet beter heeft gemaakt.