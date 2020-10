Max Verstappen: "Het is te vroeg om over mijn toekomst te praten"

Max Verstappen heeft gezegd dat 2022 te ver weg is om overhaast een beslissing te nemen over zijn Red Bull-toekomst na Honda's beslissing om zich terug te trekken als hun motorleverancier. Honda anderhalve week geleden aan dat ze de Formule 1 aan het einde van het seizoen 2021 zullen verlaten om zich te concentreren op milieu-initiatieven.

Dat betekent dat Red Bull een nieuwe motorleverancier moet vinden voor 2022, wanneer de nieuwe regels van de sport van kracht worden en die naar verwachting een betere kans zullen bieden om het speelveld te egaliseren in vergelijking met het huidige tijdperk van Mercedes-dominantie.

Tegen die tijd zal Verstappen ervoor willen zorgen dat hij in een auto zit die hem de beste kans biedt om zijn droom waar te maken; wereldkampioen Formule 1.

Dit weekend werd de 23-jarige Verstappen op de Nurburgring tijdens het Eifel Grand Prix-weekend gevraagd naar zijn toekomst en of hij al nadenkt over 2022. De Red Bull-coureur: "Ik focus me gewoon op dit seizoen en volgend seizoen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat daarna gebeurt, is zo ver weg, het heeft nog geen zin om daarover na te denken."

“We rijden nog anderhalf jaar met Honda en daarna komen er nieuwe regels voor de auto's, dus er zijn zoveel onbekende factoren die meespelen op dat moment."

Max Flintstone Verstappen

De focus moet gehouden worden, zo vindt Max. Hij hoopt echter niet dat hij zelf moet trappen, zo grapt hij tegen de pers: "Ik ben gewoon gefocust op wat ik moet doen, namelijk zo snel mogelijk racen met een motor achterin. Ik hoop dat ik niet ga eindigen zoals Fred Flintstone, dat ik zelf moet trappen, dat is fysiek behoorlijk veeleisend, denk ik!"

Motor voor de toekomst

Welke motor er in 2022 in de Red Bull moet liggen maakt Verstappen niet uit, zo stelt hij. Hij maakt toch niet de beslissing en je weet nooit wat er in de F1 speelt: "Het is niet aan mij om een beslissing over de motoren te nemen. Ik sta overal voor open, zolang ik zelf niet hoef te trappen."

"Je weet nooit wat er gebeurt in de F1, voor mijzelf niet maar ook voor een F1-team niet. Je tekent een overeenkomst, maar wie weet wat er over 5 jaar gebeurt? De situatie zoals die nu in de wereld is (corona) helpt zeker niet om een nieuwe fabrikant hierheen te halen."