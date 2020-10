Lewis Hamilton baalt van tweede plek: "Zat zeker meer in"

Lewis Hamilton zal niet erg tevreden terugkijken op de kwalificatie voor de Eifel Grand Prix. De Brit die al 96 keer pole position wist te pakken moest meer dan twee tienden toegeven op zijn teamgenoot Valtteri Bottas, terwijl de Fin eigenlijk de hele dag het onderspit leek te gaan delven ten opzichte van zijn teamgenoot.

Lewis voelde dan ook dat er nog wel wat tijd te winnen viel met de Mercedes: "Ik weet zeker als ik naar de data ga kijken, dat er nog veel tijd te pakken was, want Bottas was meer dan twee tienden sneller. Hij heeft natuurlijk geweldig werk verricht dus felicitaties aan hem."

Hamilton had echter genoten van de terugkeer op de Nürburgring: "Het is een geweldig circuit en een van de historische circuits die we hebben, dus het is zeker fantastisch om hier terug te keren. Ik weet nog niet wat morgen het verschil zal maken, maar ben bang dat het verslijten van de banden een grote rol zal spelen met de koele omstandigheden."