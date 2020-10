Esteban Ocon: "Renault goed in de regen dus laat maar komen"

De Formule 1 maakt zich op voor een nieuw Grand Prix-weekend. Dit keer rijden de coureurs en teams in Duitsland op de Nurburgring, waar sinds 2013 niet meer met F1-wagens is gereden. Bijna alle huidige coureurs hebben eerder nog nooit met F1-wagens op de Nurburgring gereden.

Zo ook Esteban Ocon, die wel met een F3-wagen geracet heeft. Hij kijkt uit naar komend weekend en is vooral benieuwd hoe Renault kan presteren tijdens de Eifel Grand Prix aangezien er regen wordt verwacht. De RS20 heeft dit jaar meerdere keren bewezen goed te kunnen rijden in de regen.

De Fransman zegt dat hij graag een regenachtig weekend ziet in Duitsland: "We weten waartoe we in staat zijn en goed presteren in de regen. De wagen heeft zich sterk getoond tijdens de wintertests in Barcelona toen het regende. In Oostenrijk kwalificeerde in me in de regen als vijfde, dus laat die regen maar komen. We zullen in goede vorm zijn en dat ook kunnen laten zien als het regent!"