Jos Verstappen achtste in eerste rally op gravel: "Was erg moeilijk"

Max Verstappen had dit weekend vrij, maar zijn vader Jos moest wel aan de bak. De voormalig Formule 1-coureur nam samen met zijn navigator Renaud Jamoul deel aan zijn eerste rally op gravel. Het ging naar wens, want Verstappen sloot de rally af als achtste.

Jos Verstappen nam in de afgelopen jaren regelmatig deel aan rally's in vooral België. Dit weekend nam hij echter deel aan een rally in het Verenigd Koninkrijk. Op het Britse gravel wist hij de nodige indruk te maken tijdens de Rallynuts Severn Valley Stages in Wales. In zijn Skoda Fabia RS Rally2 kreeg Verstappen te maken met lastige weersomstandigheden, maar hij wist zijn hoofd koel te houden.

Moeilijk

Jos Verstappen heeft het enorm naar zijn zin gehad op het gravel in Wales. Na afloop van de Rallynuts Severn Valley Stages sprak hij zich uit bij Verstappen.com: "We hebben eerder in het zuiden van Frankrijk op gravel, of beter gezegd zand, getest. Dat beviel ons zo goed dat we op zoek zijn gegaan naar een mooie plek voor een rally op gravel. Vandaar dat we hier aan de start stonden. Ik heb genoten, maar het was ook heel erg moeilijk."

Mist

De weersomstandigheden zaten Verstappen niet mee, want het was enorm mistig in Wales. De voormalig Formule 1-coureur presteerde zeer stabiel en dat zorgde voor tevredenheid: "De eerste stages waren echt ontzettend mistig. Gelukkig waren de notes heel erg goed. Maar we moesten het goed opbouwen, omdat we hier eerder nog niet hadden gereden. Het was een compleet nieuwe uitdaging en het was heel anders dan in gewend was. We gingen ervoor, het was top."