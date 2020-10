Italiaanse media: "Red Bull wil Sergio Perez als teamgenoot Max Verstappen"

De lijdensweg van Alexander Albon blijft voortduren. Vanaf het moment dat de Thaise Brit bij Red Bull Racing in het tweede stoeltje stapte heeft hij het moeilijk naast Max Verstappen. Tijdens de Toscaanse Grand Prix in Mugello leek er een klein lichtpuntje te zijn door de derde plaats tijdens de race, zijn eerste podium in de F1.

Twee weken later, afgelopen weekend in Rusland, was het weer drama troef en eindigde hij op meer dan 90 seconde achterstand (bijna 1 rondje) achter Verstappen en was hij de slechts presterende Honda-coureur.

Red Bull wil van Albon af

Volgens La Gazzetta dello Sport overweegt Red Bull Racing dan ook om de coureur te vervangen door Sergio Perez of Nico Hulkenberg. Volgens de Italiaanse krant heeft Red Bull Racing genoeg van de Britse Thai. De krant beweert dat het team op zoek is naar een andere teamgenoot voor Verstappen. "Voor het eerst wil Red Bull gaan vissen buiten de eigen kweekvijver, waar momenteel geen coureurs klaar staan ​​voor de grote sprong."

"De terugkeer van Pierre Gasly, de winnaar van Monza in de AlphaTauri, is geen optie. Dietrich Mateschitz heeft ambitieuze plannen voor het B-team en hij kan niet om Gasly heen. Sergio Perez, die bij Racing Point moet vertrekken en plaats moet maken voor Sebastian Vettel, is één van de kandidaten. De andere naam waarnaar gekeken wordt is Nico Hulkenberg, die dit jaar twee races bij Racing Point Perez verving vanwege een coronabesmetting."

Perez favoriet bij Red Bull

Het lijkt erop dat het Oostenrijkse team een voorkeur heeft voor Sergio Perez vanwege zijn sponsorbudget: "De favoriet is de Mexicaan, want hij brengt belangrijke sponsors mee om zijn salaris ermee te betalen en een financiële bijdrage te leveren aan het team. Perez zal eindelijk een plek hebben om vaak voor het podium te vechten, een kans die hij niet zal hebben met Haas of Alfa Romeo."

Horner belde Perez en Hulkenberg

Red Bull heeft inmiddels gezegd dat het plan is om met Albon door te gaan, maar het verleden heeft aangetoond dat dat geen zekerheid betekent voor de coureur in kwestie. Bovendien heeft teambaas Christian Horner enkele weken geleden aangegeven contact te hebben opgenomen met Perez en Hulkenberg. De teambaas van Red Bull zei hierover: "Het is mijn taak als teambaas om de markt te verkennen en de mogelijkheden in kaart te brengen. Daarom heb ik gebeld met Perez en Hulkenberg over hun beschikbaarheid."