McLaren tikt Sainz op de vingers: "Heeft ook de race van Norris kapot gemaakt"

Andreas Seidl heeft geen poging gedaan om Carlos Sainz zijn excuses te laten aanbieden voor het ongeval dat zijn Russische Grand Prix in de openingsronde beëindigde. Sainz crashte in Sochi toen hij wijd ging in bocht 2 en probeerde terug te keren naar de baan terwijl hij de markeringsblokken ontweek. Door een inschattingsfout crashte hij in de muur.

Het resulteerde in een slechte racedag voor het McLaren-team omdat Lando Norris, die ternauwernood de door Sainz getroffen auto had ontweken, over wat puin reed en snelheid te kort kwam gedurende de race waardoor hij uiteindelijk eindigde op P15.

Als gevolg hiervan wordt de derde plaats van McLaren in het WK voor constructeurs ernstig bedreigd door Racing Point, dat de kloof heeft verkleind tot twee punten, ondanks het feit dat er vijftien zijn afgetrokken vanwege de controverse over het kopiëren van Mercedes.

De Spaanse coureur stak de hand in eigen boezem over het incident. Teambaas Andreas Seidl vindt het goed dat Sainz dat doet maar wil de Spaanse coureur toch ook wijzen op zijn verantwoordelijkheid en gaf hij er de voorkeur aan verder te gaan.

Seidl zei tegen Autosport: "Carlos was oké, ik denk dat zijn voet een beetje gekneusd is, maar hij ziet er niet uit als iets groots. Uiteindelijk zei Carlos het zelf; de hoek waarin hij de bocht naderde schatte hij gewoon verkeerd in en raakte de muur aan. Dat was zijn eigen schuld."

Sainz uitte, samen met andere coureurs, zijn ongenoegen na de race over het ontwerp van dat deel van het circuit, maar Seidl koos ervoor om zich niet in die discussie te mengen. "Het zou verkeerd zijn om iemand anders de schuld te geven. Uiteindelijk zei Carlos wat er was gebeurd. Hij schatte de situatie verkeerd in met de hoek waarmee hij die bocht naderde en botste tegen de muur, wat een vergissing was. Eerlijk gezegd zou ik het zo laten."

"Het eindigde helaas onze race voor beide auto's in de tweede bocht van een lange race omdat Lando terugzakte en na de eerste ronde de laatste reed. Doordat Lando over de brokstukken van Carlos reed heeft het ook zijn race kapot gemaakt."

"Het is zeer teleurstellend om met nul punten te vertrekken, want de prestatie die we hadden in de kwalificatie, P6 en P8, was een goede uitgangspositie om punten te scoren. We moeten dit nu achter ons laten en vooruit kijken naar de Nurburgring."