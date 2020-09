Mick Schumacher maakt zijn F1-debuut op de Nurburgring voor Alfa Romeo

Na wekenlange speculaties is het nu officieel: Mick Schumacher zal zijn debuut maken in een officiële vrije training in de Formule 1. Volgende maand zit hij achter het stuur van de C39 van Alfa Romeo tijdens de Eifel Grand Prix op de Nurburgring.

De 21-jarige coureur die lid is van de Ferrari Driver Academy, leidt momenteel het FIA Formule 2-kampioenschap nadat hij eerder deze maand een overwinning had behaald op het beroemde circuit van Monza. Mick heeft eerdere ervaring met Formule 1-wagens en heeft getest voor zowel Alfa Romeo als Ferrari in 2019.

Schumacher zal voor de eerste vrije training in de auto van Antonio Giovinazzi stappen. Vanaf de tweede vrije training zal de Italiaan zijn taken weer oppakken voor de rest van het raceweekend.

Mick Schumacher: "Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg in de vrije training. Het feit dat mijn eerste deelname aan een Formule 1-weekend voor mijn thuispubliek op de Nürburgring zal plaatsvinden, maakt dit moment nog specialer. Ik wil Alfa Romeo Racing en de Ferrari Driver Academy bedanken voor het feit dat ze mij de kans hebben gegeven om anderhalf jaar na onze gezamenlijke test in Bahrein nog eens de Formule 1-lucht te proeven. Ik ga me de komende tien dagen goed voorbereiden, zodat ik het best mogelijke werk voor het team kan doen en waardevolle gegevens voor het weekend kan verzamelen."

Toekomstig kampioen

Frédéric Vasseur, teambaas van Alfa Romeo Racing en CEO Sauber Motorsport AG: "Het lijdt geen twijfel dat Mick één van de grote talenten is die door de opstapklassen komt en zijn recente resultaten laten dat zien. Hij is duidelijk snel, maar hij is ook consistent en volwassen achter het stuur; allemaal kenmerken van een kampioen in wording. Hij heeft indruk op ons gemaakt met zijn aanpak en werkethiek in de gevallen dat hij vorig jaar bij ons was en we kijken ernaar uit om nog een keer met hem samen te werken op de Nürburgring."