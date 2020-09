Sebastian Vettel leek onderweg naar een tijdsverbetering, maar spinde in bocht nummer vier. De Duitser laat flinke schade achter en zijn teamgenoot reed er doorheen. De oud-wereldkampioen hielp even later mee met opruimen en lijkt oké. Het zit al een tijdje niet mee voor de Scuderia en daar komt deze crash dan bij.