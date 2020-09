Franz Tost: "Ik geloof niet dat Sebastian Vettel een vijfde titel wint"

Franz Tost gelooft niet dat Sebastian Vettel een vijfde wereldkampioenschap zal winnen na de overstap naar Aston Martin. Sommigen geloven dat de verhuizing een echte coup is voor het team dat momenteel bekend staat als Racing Point, aangezien de outfit van Lawrence Stroll een echt topteam lijkt te worden.

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost, die ook de leiding had toen Vettel zijn eerste race won bij Toro Rosso in 2008, twijfelt eraan. Tegenover Motorsport Magazine zei hij: "Ik hoop en wens voor hem dat hij succesvol zal zijn en races kan winnen, maar ik denk niet dat hij met Aston Martin om het kampioenschap kan strijden."

Voormalig coureur Christian Danner is het daarmee eens en zegt tegen Sport1: "Dit is een team dat in het middenveld rijdt en het zal opnemen tegen het team van Franz Tost. Kan hij daar races winnen? Ik ben erg sceptisch. Maar als hij van racen houdt, dan moet hij dat blijven doen."

Tost vervolgt: "Ik vind het goed dat Sebastian in de Formule 1 blijft en de passie heeft om verder te rijden. Hij heeft genoeg geld en vier wereldtitels, dus hij hoeft het niet meer te doen."