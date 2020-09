Vertrek hoofdsponsor Rokit betekende einde tijdperk Williams

Het vertrek van titelsponsor Rokit eerder dit jaar, leidde tot de verkoop van Williams. Dat bekent Claire Williams, de dochter van oprichter Sir Frank Williams, die beiden de Formule 1 verlaten na de verkoop van het team aan de Amerikaanse investeerder Dorilton Capital.

Uitgeput

In een interview met de Engelse krant The Telegraph zegt Claire: "Ik heb mijn kans gehad en ik heb geen energie meer. Ik wens voor de nieuwe eigenaren iemand die nog de kracht heeft om er alles in te stoppen. Dat ben ik niet meer."

De titelsponsor van Williams, het Britse telecombedrijf Rokit, trok zich in mei terug uit de deal middenin de coronacrisis.

Beloften en corona

Claire Williams zei dat dit de laatste de genadeklap was voor het Britse team, dat al diverse jaren in financiële moeilijkheden verkeerde. "We hadden alle mogelijke bronnen uitgeput. Ik dacht dat het dit jaar echt beter zou worden. We zijn erin geslaagd een nieuwe titelsponsor te vinden die ons de wereld beloofde."

Toen dat uit elkaar viel en het coronavirus toesloeg, was dat het einde van het verhaal. Er was geen manier om daarvan te herstellen. Als die twee dingen niet waren gebeurd, hadden we het gehaald."

Tijd voor gezin en privé

De 44-jarige Williams zei dat ze nu uitkijkt naar een leven buiten de Formule 1 met haar jonge gezin: "Deze sport vraagt ​​veel van je. Ik wil mezelf na deze moeilijke tijd weer opbouwen en erachter komen wie ik ben buiten de Formule 1."

"Ik ben altijd de dochter van Frank Williams geweest. Nu wil ik gewoon mijn eigen persoon worden, kijken of ik dat leuk vind."