Crash Lance Stroll heeft gevolgen voor Sergio Perez

Lance Stroll crashte afgelopen zondag hard uit de Toscaanse Grand Prix met een klapband. De RP20 was flink beschadigd en dat heeft vooralsnog gevolgen voor Sergio Perez.

Racing Point had naar Mugello slechts één nieuw pakket met updates meegenomen en die zat op de wagen van Stroll. Aangezien die is gecrasht en dat pakket kapot is, zal het Britse team hard moeten werken om twee nieuwe pakketten te maken, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken.

Vooraf was het al de vraag of het zou lukken om voor de Grand Prix van Rusland, eind volgende week, een tweede pakket af te hebben zodat ook Sergio Perez ermee kon racen.

Teambaas Otmar Szafnauer legt uit: "Lance Stroll reed met de upgrade, dus nu zullen we veel werk moeten verzetten om genoeg onderdelen bij elkaar te krijgen zodat ze allebei met de upgrade in Rusland kunnen racen."

Reserveonderdelen

Het team van Stroll's vader had slechts genoeg reserveonderdelen om één auto te laten rijden met de upgrade in Mugello. Als ze voor beide niet genoeg hebben, zal de Mexicaan - die aan het einde van het jaar vertrekt om plaats te maken voor Sebastian Vettel - moeten wachten. Stroll staat voor Perez in het kampioenschap en heeft daarom voorrang op nieuwe onderdelen.

Er zijn voldoende reserveonderdelen nodig omdat de auto niet zomaar kan terugkeren naar de oude specificatie als er iets beschadigd is. Perez had verslaggevers voor de race van zondag, waar hij als vijfde eindigde, verteld dat hij uitkijkt naar de upgrade in Sochi.