Ferrari: "Wij houden niet van excuses"

Ferrari-directeur Louis Camilleri hoopt dat flexibiliteit in de F1-regels het beroemde team uit Maranello helpt zichzelf uit de crisis te trekken. De partijdige Italiaanse uit na elke race pittige kritiek op Ferrari, waarbij Corriere dello Sport voorspelt dat het lang zal duren voordat de situatie verandert. "Terwijl de andere teams zich ontwikkelen, zinkt Ferrari steeds verder weg in een ongekende crisis."

Ferrari-voorzitter John Elkann geeft toe dat Ferrari's enorme geschiedenis in de F1, die in Mugello werd gemarkeerd met de 1000e race van het team, ook druk creëert. Hij vertelde Sky Italia: "Er zijn veel redenen waarom we ons in deze situatie bevinden, maar bij Ferrari houden we niet van excuses. Het zal tijd kosten. We hebben een moeilijk seizoen voor de boeg, dit jaar en volgend jaar, en in 2022 krijgen we de kans om op een nieuwe basis opnieuw te starten."

Vooruitgang is niet winnen

Door de coronacrisis zijn teams namelijk beperkt in de autowijzigingen die ze tussen 2020 en 2021 kunnen doorvoeren.

"Er is niets erger dan valse hoop geven, maar we moeten vooruitgang boeken voor 2021. Maar vooruitgang betekent op het podium staan, niet meteen het winnen van races."

Moeilijk

Camilleri is het ermee eens dat Ferrari's terugkeer naar competitiviteit tijd zal kosten. De CEO zei hierover: "Ik hoop dat we volgend jaar met een beetje meer flexibiliteit in de regelgeving het in ieder geval ons mogelijk maar om beter te presteren ten opzichte van dit jaar. We zitten nu in een gat en we weten dat we in een gat zitten. Realistisch gezien zal het moeilijk worden."