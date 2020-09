Portugese regering geeft toestemming voor 45 duizend toeschouwers in Portimao

Maar liefst 45.000 toeschouwers per dag zouden volgende maand de eerste Formule 1-race in Portimao kunnen bijwonen. Eerder kondigden raceorganisatoren, ondanks het huidige Portugese verbod op toeschouwers bij sportevenementen, aan dat het circuit hoopte in oktober enkele fans te verwelkomen.

"De fans staan te popelen om het evenement bij te wonen", vertelde de commerciële baas van het circuit in Portimao, Miguel Praia, aan xs2event. "Er zijn in totaal 90.000 tribuneplaatsen rond ons circuit, maar met de specifieke toestemming van onze regering zullen we 50 procent van die capaciteit per dag gebruiken."

Praia legde uit dat toeschouwers bij het betreden van het circuit temperatuurcontroles moeten ondergaan en ook mondmaskers moeten dragen, maar dat de maskers kunnen worden afgedaan op de tribunes.