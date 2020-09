Max Verstappen blij met derde plek in kwalificatie GP van Toscane

Max Verstappen begint zondag de eerste editie van de Grote Prijs van Toscane in de Formule 1 vanaf de derde startplaats. De Nederlandse coureur werd in de kwalificatie op het circuit van Mugello weer afgetroefd door de Mercedessen. Lewis Hamilton veroverde in zijn Mercedes voor de 95e keer in zijn carrière poleposition.

Lewis Hamilton, die vrijwel onbedreigd afkoerst op zijn zevende wereldtitel, was met 1.15,144 de snelste op het 5,2 kilometer lange circuit. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas was een fractie minder snel. Verstappen gaf bijna vier tienden van een seconde toe op Hamilton. De 22-jarige Nederlander zat in de drie trainingen steeds een stuk dichter bij de Mercedessen.

Verstappen blij

Max Verstappen is blij met zijn derde tijd tijdens de kwalificatie. “Ik had niet verwacht om voor pole te vechten, maar over het algemeen ziet het er tot nu toe veelbelovend uit dit weekend. We zijn sterk teruggekomen na Monza, waar we het lastig hadden. We kunnen erg tevreden zijn met de derde plek in de kwalificatie."

Moeilijk in Q3

Verstappen had het moeilijk in de tweede run van Q3 door wisselende omstandigheden. “De wind trok wat aan in Q3. Mijn eerste run was niet geweldig. Ik zat ook iets te ver van de gene voor mij, waardoor ik niet echt een slipstream had. Mijn tweede run was beter, maar ik denk dat de baan niet hetzelfde was vanwege de wind. Het is wat het is, want het is sowieso erg lastig met deze auto’s in de wind. Je voelt dat je langzamer gaat op het rechte stuk en bij het uitkomen van bepaalde bochten voel je dat de auto wat meer uitbreekt. Uiteindelijk heb ik mijn tijd nog wel iets kunnen verbeteren, maar ik had er dichterbij kunnen staan. Het is een beetje jammer, maar het had mij uiteindelijk geen positie opgeleverd."

Net als zijn collega's was ook Verstappen erg te spreken over het rijden op de baan in Mugello. "De baan is in ieder geval geweldig om op te rijden. In de kwalificatie was het echt heel speciaal. Morgen moeten we een goede start hebben en daarna zullen we zien wat er gaat gebeuren.”

