Daniel Ricciardo schaamt zich niet voor missen van podium in Monza: "Wij krijgen nog wel nieuwe kansen"

Daniel Ricciardo zegt dat er nog genoeg kansen komen voor Renault, nadat hij vorig weekend niet op het podium kon komen in Monza. Daar wist het team van Renault het podium niet te bereiken, terwijl de auto er wel de snelheid voor had.

Toch zegt Ricciardo "op zijn gemak" te voelen met zijn prestatie in Monza, waar hij als zesde over de streep kwam. Geen Mercedes, Ferrari of Red Bull stond er op het podium, dat was een unicum sinds 2012. Ondanks dat schaamt Ricciardo zich dus niet voor zijn afwezigheid op het podium in Monza.

"Geweldige race gereden"

"Nee, ik voelde me redelijk op mijn gemak met zondag", zei hij voorafgaand aan de Toscaanse Grand Prix van deze week. “Het was duidelijk dat het podium gemengd was en dat je het kan zien als een gemiste kans, maar we hebben een geweldige race gereden".

Opmerkelijk, aangezien de Renault het hele weekend bijzonder snel bleek in Monza, de race waarbij alle topteams het lieten afweten had de ideale gelegenheid kunnen bieden aan Ricciardo om weer eens op het podium te staan. Hij had er zelfs zijn eerste Grand Prix overwinning kunnen pakken met een Renault, maar dat gebeurde niet.

Bad timing en omstandigheden

De Australiër noemt de Grand Prix in Monza dus zelfs een geweldige race.

Hij vervolgt: "Ik denk dat omdat we plaatsen hebben gewonnen bij de start, we reden sterk op de vijfde plaats en alleen de timing van de safety car [en] rode vlag bracht ons terug naar de 10e plaats en dus buiten bereik van het podium. Het waren gewoon de omstandigheden."

Geluk

"Terugkijkend op Monza had de winst in zekere zin naar iedereen kunnen gaan", vervolgt Ricciardo. "Ik wil het podium en wat Pierre en Carlos en Lance [hebben bereikt] niet bagatelliseren. Het is maar een kwestie van geluk hebben met timing en het zal voor mij in een ander weekend misschien weer gunstiger kunnen uitpakken."

Er volgen dus nog genoeg kansen, denkt de oud-teamgenoot van Max Verstappen die in zijn tijd bij Red Bull Racing 29 keer op het podium stond.

"Ik ben ervan overtuigd dat we nog een kans krijgen. Zo niet, dan ga ik harder rijden en er wat harder voor werken. "

Zwaar voor de nek

Ricciardo staat te popelen voor de eerste F1 Grand Prix die in Mugello wordt gehouden, normaal een echt motorbaan. Verwacht wordt dat bij sommige bochten er zelfs krachten tot 5G op de nek van de coureurs gaat wordt uitgeoefend. En die uitdaging vindt Ricciardo sowieso al gaaf.

Daniel Ricciardo eindigde als zesde in Monza en vierde in Spa, en staat nu tiende in het klassement.