Christijan Albers: "Red Bull moet stoppen met het zoeken van excuses"

Red Bull moet stoppen met het zoeken naar excuses om uit te leggen dat het niet in staat is om Mercedes in te halen. Dat is de mening van voormalig F1-coureur Christijan Albers, die bezwaar maakt tegen enkele opmerkingen van Red Bull-baas Christian Horner op Monza.

Red Bull zoekt altijd excuses

Afgelopen weekend in Monza legde Horner uit dat Red Bull-ontwerper Adrian Newey nu weer volledig gefocust was op F1, nadat hij een aantal jaren aan het Valkyrie-project had gewerkt omdat hij zijn plezier in de sport had verloren. In de Telegraaf zegt Albers hierover dat Red Bull altijd zoekt naar excuses: "Het is altijd gewoon op zoek naar excuses."

Dat Newey ongemotiveerd was door de gespannen situatie bij voormalig motorleverancier Renault, is geen excuus, zo vindt Albers: "Dan denk ik: 'Je krijgt miljoenen betaald!'. Ik zou hem zeggen terug te gaan naar de tekentafel. De motor is misschien 30 procent waard, maar de rest van de prestatie komt van het chassis en dat is niet goed genoeg."

Domme uitspraak

Albers zei dat hij verrast is dat Red Bull Newey's gebrek aan motivatie en focus zou gebruiken om het gebrek aan prestaties in 2020 te verklaren. "Het is een heel domme uitspraak. Ik denk gewoon niet dat het slim is om dat te doen."