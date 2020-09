Helmut Marko: "We hebben Pierre Gasly als teamleider bij AlphaTauri"

Pierre Gasly won vanuit het niets op verrassende wijze de Italiaanse Grand Prix in zijn AlphaTauri. Het zorgt ervoor dat de Fransman toetreedt tot het rijtje met Grand Prix-winnaars en geeft een boost aan zijn zelfvertrouwen, dat toch goed was aangezien hij een prima F1-seizoen draait.

Ondanks zijn goede prestaties neemt Helmut Marko hem niet in overweging om opnieuw te promoveren naar Red Bull Racing en naast Max Verstappen te zetten als teamgenoot.

Teamleider AlphaTauri

Alex Albon behoudt echter de steun van Red Bull, ook al doet hij het niet beter dan Gasly vorig jaar op het punt van zijn degradatie naar AlphaTauri. Tegenover DPA zei Helmut Marko: "Ik overweeg niet om Pierre Gasly en Alex Albon op dit moment te wisselen. Gasly is één van de Red Bull-coureurs die momenteel bij AlphaTauri rijdt en daar uitstekend werk levert. Ook daar hebben we een teamleider nodig."

Er is iets mis

Voorafgaand aan de overname van Red Bull werd AlphaTauri, voorheen Toro Rosso, eigenlijk opgericht als Minardi door Gian Carlo Minardi. Minardi weet niet zeker of Gasly en Albon nu van plaats moeten wisselen.

Tegenover de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport zei Gian Carlo: "Het is heel vreemd dat alleen Verstappen weet hoe hij met de Red Bull-auto moet rijden. Iedereen die naast hem komt te rijden heeft het moeilijk dus er is iets mis. Ik neem het Albon niet kwalijk, want Gasly leed ook naast Max. Het is duidelijk dat hij een geweldige coureur is die weet hoe hij de auto moet optimaliseren en de andere twee niet."

Helmut Marko boos

Meer in het algemeen is Marko boos dat Red Bull niet in staat was om te profiteren van de problemen van Lewis Hamilton op Monza, aangezien Max Verstappen uiteindelijk geen punten scoorde.

"Het was een enorme kans in de strijd om de wereldtitel. We kregen hem op een presenteerblaadje."