Marcus Ericsson: "F1 zou kwalificatie zoals Indy 500 moeten overwegen"

De kwalificatiesessies van de Formule 1 vormen in Q1 vaak voor problemen doordat alle coureurs in een treintje gaan rijden om als laatste over de finish te komen en ervoor te zorgen dat ze bij de laatste coureurs zitten die hun snelle ronde kunnen rijden.

Vooral in Monza zorgde dat dit weekend voor problemen bij de F3, F2 maar ook de F1. Volgens voormalig F1-coureur Marcus Ericsson zou de F1 moeten kijken naar de Indy 500 en het kwalificatieformat van de Amerikaanse race moeten overwegen om in de toekomst deze problemen te voorkomen.

Veiligheid en sportiviteit

Ericsson bekeek de kwalificatie in Monza op zijn televisie en zag chaotische situaties die vergelijkbaar waren met 2019, waarbij coureurs continu op zoek zijn naar de slipstream van een voorganger. De Zweed heeft het idee dat een Indy 500-style voor de kwalificatie kan helpen.

Ericsson zei hierover op Twitter: "Ik denk dat de F1 zou moeten overwegen om een kwalificatiesessie te houden zoals bij de Indy 500 gebeurt, op basis van veiligheidsredenen maar ook sportief gezien is het een goede oplossing. Begin met de coureur die onderaan het kampioenschap staat en stuur iedereen één voor één de baan op. Je krijgt slechts 1 snelle ronde en daarmee moet je het doen. Het zal leuk zijn om naar te kijken maar ook eerlijk en vooral veilig."