Esteban Ocon reageert op blokkeren Raikkonen: "Ik deed wat ik moest doen"

Esteban Ocon start morgen de Grand Prix van Italië vanaf de twaalfde plaats. De Fransman was voor de verandering weer eens onderwerp van controverse aangezien hij met een gevaarlijke manoeuvre Kimi Raikkonen blokkeerde die een slipstream te pakken had.

Veel coureurs hadden 'last' van slipstreams doordat de FIA een nieuwe regel invoerde; er is een maximale tijd voor het naar buiten rijden van de pitbox tot aan de start finish van de snelste ronde. Hierdoor kwamen ook veel coureurs in de problemen tijdens het treintje rijden.

Ricciardo verpest sessie

Bij Renault wilde de coureurs elkaar een slipstream geven maar dit mislukte. Esteban Ocon zei tegenover Jack Plooij van Ziggo Sport: "We hebben de sessie zelf verpest. Het was de hele sessie al moeilijk met die nieuwe regel, maar dat is voor iedereen hetzelfde."

"Daniel ging kort van de baan, gooide gravel op de baan. Ik was op dat moment bezig met een verbetering van mijn snelste tijd maar door die actie had ik geen slipstream. Dat verliep dus niet goed maar ik denk dat we met beide wagens in Q3 hadden kunnen zitten."

Blokkeren van Raikkonen

Vervolgens vraagt Plooij voorzichtig naar de actie met Kimi Raikkonen, die boos was op de Fransman. Ocon reageerde als volgt: "Dit is de nieuwe situatie met die nieuwe regel. Hij zat te dicht op mij en ik heb gedaan wat ik moest doen en dat is mijn snelle ronde rijden. Als hij mij had ingehaald waren allebei onze rondes vergooid dus ik had weinig anders kunnen doen."

Bekijk hieronder de video van het blokkeren van Kimi Raikkonen door Esteban Ocon.