Ralf Schumacher: "Vertrek familie Williams is het beste voor het team"

Voormalig Williams-coureur Ralf Schumacher zegt dat hij het vertrek van de familie Williams uit het gelijknamige Britse team kan begrijpen. Schumacher reed tussen 1999 en 2004 voor Williams en won daar zes Grands Prix tijdens zijn carrière in de Formule 1.

Hij zegt dat recentere seizoenen hebben aangetoond dat het verkopen van het team, en nu het vertrek van Claire en Sir Frank Williams, de juiste stappen waren die het team heeft genomen.

Tegen Sky Duitsland zei de broer van Michael: "Het team zal door kunnen gaan omdat de meerderheid van de mensen daar jarenlange ervaring heeft en trots is op hun prestaties in het verleden. In de afgelopen jaren is de auto helemaal niet vooruitgegaan, zijn er geen nieuwe mensen bijgekomen, is de fabriek in Grove niet gemoderniseerd. Ik denk dat de familie de juiste beslissing heeft genomen."

Verkoop aan BMW mislukt

De laatste periode dat Williams echt successen gehaalde was tijdens de periode met Ralf Schumacher en Juan Pablo Montoya. De motor die toen achterin lag was BMW, en Williams wilde volgens Schumacher graag het team aan BMW verkopen: "Ik herinner me dat ze de kans misten om aan BMW te verkopen en van daaruit denk ik dat alles bergafwaarts ging."

Nieuwe teambaas

Het is niet duidelijk wie teambaas Claire Williams zal vervangen voor de komende race op Mugello. Schumacher is van mening dat er snel duidelijkheid moet komen: "De nieuwe leiding moet snel beslissen wie ze in het team willen houden en wat er moet worden veranderd."

"Het seizoen is nu halverwege, dus ze moeten snel handelen. Als ze vooruitgang willen boeken voor volgend seizoen, telt elke dag."