Esteban Ocon focust op Verstappen: "We zijn sneller dan Red Bull!"

Esteban Ocon maakte dit jaar zijn rentree in de Formule 1 nadat hij vorig jaar als reservecoureur van Mercedes toe moest kijken vanaf de zijlijn hoe zijn collega's 21 races voltooiden op de F1-kalender. Het laatste wat de wereld zich van hem herinnerde was de crash in Brazilië met Max Verstappen, waardoor hij de Nederlander van de overwinning beroofde.

Geschiedenis Verstappen en Ocon

De geschiedenis tussen de twee gaat ver terug, onder andere in de karting. In 2014, het jaar dat beide coureurs Formule 3 racen kwamen de twee kemphanen elkaar regelmatig op en naast de baan tegen. De Fransman heeft een groot ego, want hoewel hij kampioen werd behaalde Verstappen dat jaar 1 overwinning meer dan Ocon; 10 in totaal. Daarvan baalt Ocon nog altijd, maar de feiten zullen niet veranderen.

In de Formule 1 is Ocon ook altijd druk bezig met Verstappen. Vorig jaar toen hij in de paddock rond liep maakte hij regelmatig 'grapjes' met Nederlandse journalisten door te vragen hoe het met Max ging en of we al gehoord hadden dat de Nederlander weer aan het klagen was over banden, het team of andere coureurs.

Vechten met Red Bull

Inmiddels is de Fransman zelf weer actief als racecoureur en kan hij op de baan het gevecht aangaan met Verstappen. Ocon kende samen met Ricciardo in Spa-Francorchamps een goed weekend, waarbij het competitief was en de Renault-motor veel vermogen had.

Na afloop van de race zei hij blij te zijn met het feit dat hij sneller is dan Red Bull: "De start was goed, ik kon met Daniel meegaan en reed direct op de vijfde plaats. We wisten ook dat die vijfde plaats voor ons zou zijn. We gingen ook samen naar binnen tijdens de Safety Car, verloren daar wel een plaats maar de monteurs hebben goed werk geleverd tijdens de pitstops."

"Uiteindelijk hebben we Red Bull verslagen, dus dat is erg goed nieuws als we kijken naar volgende week op Monza. Daar gaan we proberen hetzelfde te doen als dit weekend. Ik zal het proberen en ga het gewoon doen!", lachte de Fransman in gesprek met Jack Plooij van Ziggo.

In de laatste ronden van de race versloeg Ocon de Red Bull van Alexander Albon, die daardoor terug werd verwezen naar de zesde plaats. Hiermee had Ocon één Red Bull te pakken, maar de andere van Verstappen bleef ver uit zicht.