UPDATE: Flavio Briatore ontslagen uit ziekenhuis na COVID 19-besmetting

Flavio Briatore is ontslagen uit het ziekenhuis. De flamboyante Italiaan werd vorig weekend "verkouden", maar eindigde uiteindelijk in het ziekenhuis in Milaan nadat hij positief was getest op COVID 19.

Zelf geloofde de Italiaan dat hij een verkoudheidje had opgelopen. Briatore was de laatste tijd fel in de media over de sluiting van restauarants en nachtclubs door de Itailaanse overheid. Een en ander zat hem dwars, mede vanwege zijn eigen 'Billianaire' nachtcllub in Sardinië.

Flavio Briatore - bekend om zijn harde uitspraken, zijn leven in de internationale jetset en zijn bijzondere managementstijl- sprak er in de media schande van dat de autoriteiten deze "economische slachting" aanrichtte.

Flavio Briatore is altijd al sceptisch geweest over het coronavirus, toch zou hij in het ziekenhuis hebben geregeld dat hij op een speciale afdeling werd geholpen, beweren sommige Italiaanse media eerder deze week.

Onlangs was de voormalige teambaas van Benetton en Renault al in opspraak door zijn kritische uitspraken over de Italiaanse regering over de maatregelen rond het coronavirus.

Hij vond het niet nodig Italiaanse clubs te sluiten, waaronder zijn eigen club 'Billionaire' op Sardinië. Die club werd op 17 augustus gesloten nadat bij meer dan zestig personeelsleden van Briatore de diagnose gesteld kregen dat zij besmet zijn geraakt met het virus.