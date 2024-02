Geïrriteerde Sainz verwacht: "Verlangen naar wraak"

Carlos Sainz heeft een zware week achter de rug. De Spaanse coureur kreeg namelijk te horen dat er volgend jaar geen plek meer voor hem is bij Ferrari. Hij wordt vervangen door Lewis Hamilton en hij mag op zoek gaan naar een nieuwe job. Flavio Briatore denkt dat Sainz zeer kwaad aan het seizoen zal beginnen.

Sainz weet al voor de start van het seizoen dat zijn toekomst niet bij Ferrari ligt. De Spaanse coureur rijdt nog wel een compleet seizoen voor de Scuderia, maar hij zal toch vooral op zoek moeten gaan naar een nieuwe werkgever. Het Hamilton-nieuws zal hem vermoedelijk veel pijn doen, want hij deed het helemaal niet zo slecht bij Ferrari. Sainz wist vorig jaar als enige de Red Bulls te verslaan en hij was ook regelmatig sneller dan Charles Leclerc.

Flavio Briatore verwacht dan ook dat Sainz zich eind deze maand met een lijf vol woede zal melden in Bahrein. Voormalig Renault-teambaas Briatore kan dat heel erg goed begrijpen. Aan het Italiaanse medium Libero Quotidiano legt Briatore dit uit: "Sainz zal zeer geïrriteerd arriveren bij de wintertests in Bahrein en hij zal ook verlangen naar een soort van wraak. Het uitblijven van een contractverlenging is daarnaast ook een groot nadeel voor hem."