Vraagtekens bij Hamilton-transfer: "Zelfs Batman wint dan niet"

Lewis Hamilton verraste gisteren de wereld door bekend te maken dat hij vanaf 2025 rijdt voor het team van Ferrari. Hij verlaat Mercedes na elf jaar trouwe dienst. Zijn transfer zorgt voor veel reacties, Flavio Briatore geeft aan dat hij er helemaal niets van begrijpt.

Na een dag vol bizarre geruchten maakten Mercedes, Ferrari en Hamilton donderdagavond bekend dat de Brit de overstap maakt per 2025. Het was een enorme verrassing aangezien Hamilton in het verleden meerdere keren heeft aangegeven dat hij nooit wil vertrekken bij Mercedes. Nu is de transfer dus toch daar en dat hadden vrij weinig mensen verwacht. In Italië zijn ze in ieder geval heel erg blij met de overstap van Hamilton.

Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore snapt helemaal niets van de keuze van Hamilton. De flamboyante Italiaan spreekt zijn grote verbazing uit in gesprek met La Presse: "Ik heb echt verrast, maar hij heeft hier waarschijnlijk zo zijn redenen voor. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik Ferrari en Lewis het beste wens. Ik ben wel verrast, want Mercedes heeft veel voor hem betekent. Of ik het ermee eens ben? Ik weet het niet. Hij heeft vooral een goede auto nodig, want zelfs Batman zou niet winnen in een mindere auto. Het is niet de coureur die het verschil maakt."