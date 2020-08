Ecclestone welkom bij GP in Rusland ondanks racistische opmerkingen

Bernie Ecclestone is nog steeds welkom bij de Russische GP, maken de organisatoren van de race in Sotsji bekend. De voormalige F1-supremo werd onlangs een standje gegeven door de nieuwe eigenaren van de sport nadat hij controversieel had beweerd dat zwarte mensen vaak "racistischer zijn dan blanken".

Liberty Media reageerde door te zeggen dat de 89-jarige niet langer de 'emeritus-voorzitter' van de F1 is, met bronnen die suggereren dat hij ook uitgesloten zal worden van het bijwonen van races.

Vuurtje laait op

De grote kleine man, die goed bevriend is met de Russische Premier Vladimir Poetin, stookte het vuurtje op: "Misschien willen ze het in Rusland proberen. Ik denk dat ik waarschijnlijk een pas kan vinden die me toegang gaat geven tot de paddock."

Ecclestone welkom in Rusland

Sochi-promotor Alexey Titov vertelde woensdag aan persbureau Tass dat Ecclestone volgende maand welkom zal zijn bij de Russische Grand Prix: "Ondanks het publieke conflict moeten we ons altijd herinneren aan de relaties met mensen. In die zin ben ik er zeker van dat het nieuwe leiderschap van de Formule 1 zich niet met zulke onzin zal bezighouden als het weigeren de aanwezigheid van Ecclestone bij de race op basis van het feit dat hij andere opvattingen heeft. Diversiteit, per slot van rekening."

Rusland zal knielen niet verbieden

KnieleDaniil Kvyat legde onlangs uit dat de reden dat hij ervoor kiest om dit jaar voor de Grand Prix te staan ​​in plaats van te knielen, is omdat het botst met de Russische cultuur.

Titov zei echter dat het knielende protest van Lewis Hamilton ter ondersteuning van Black Lives Matter in Sochi niet verboden zal worden. "We respecteren de positie van alle Formule 1-coureurs, wat precies de essentie is van een vrije samenleving met een verscheidenheid aan opvattingen en meningen. Eén daarvan is onder meer de vrijheid om te knielen of om te handelen als Daniil en andere coureurs."

"We zijn er zeker van dat de fans deze filosofie delen en hun favoriete coureurs zullen steunen, voor wie de Grand Prix van Rusland de eerste race van het seizoen wordt met toeschouwers op de tribune", voegde Titov eraan toe.