Helmut Marko: "We zitten niet fout met onze visie"

Red Bull Racing jaagt nog altijd achter Mercedes aan om Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 te maken. Het is de laatste mogelijkheid voor de Nederlander om dat record in handen te krijgen, dat nu op naam staat van voormalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel.

Newey nog aan de top?

Aan topontwerper Adrian Newey zal het niet liggen. De Brit gaat met zijn team onvermoeid door in aan agressief tempo om de RB16 te ontwikkelen en zo Max Verstappen in staat te stellen om races te winnen en te vechten voor het kampioenschap, zo stelt Helmut Marko.

In de paddock zijn er echter steeds vaker experts die openlijk de vraag stellen of Newey over zijn top is en het predicaat 'topontwerper' nog waard is of dat het vergane glorie betreft.

Vasthouden aan visie

Newey zal zich echter nadrukkelijk bezig houden met het chassis dat Red Bull nu heeft ontworpen, en volgend jaar zal worden doorontwikkeld vanwege de regels. Helmut Marko zegt hierover tegen motorsport-total: "Omdat we volgend jaar met dezelfde wagens moeten racen is dit een reden waarom we aan ons ontwerp vasthouden. Adrian Newey is overtuigd van zijn visie met de 'high rake' (hoge achterkant) omdat dit het meest effectief is dus we blijven eraan vasthouden."

"De top drie, inclusief Max Verstappen, zijn ver voor de rest van het veld. We kunnen niet zeggen dat ons concept niet werkt. We geloven erin. Je hebt hiervoor ook een technisch directeur nodig om de richting de bepalen en die hebben we met Newey."