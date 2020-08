Toch geen Spaanse F1-race op Jerez de la Frontera

Het circuit van Jerez werd lange tijd genoemd als één van de locaties waar dit jaar een F1-race gehouden zou worden. Door de coronacrisis speelt het F1-kampioenschap zich voornamelijk af in Europa en dus zijn de circuits van Mugello, Imola, en Portimao nieuw op de F1-kalender net zoals de Nurburgring die een Grand Prix krijgt.

Jerez zal uiteindelijk geen race organiseren op voor de Formule 1. Eerder werd aangenomen dat de sport klaar was om enkele races in Jerez, Istanbul en Abu Dhabi en een double-header in Bahrein toe te voegen aan het bestaande schema van 13 races.

"De Junta (regionale regering) de Andalucia, het circuit van Jerez, de Federatie en de sportraad waren al een tijdje in gesprek met Liberty om de mogelijkheid te overwegen om een tweede Grand Prix in Spanje te organiseren", zei Manuel Avino.

De Spaanse krant Diario Sport beweert echter dat de onderhandelingen met Liberty Media zijn afgebroken. Manuel Avino, chef van de Spaanse automobielfederatie, bevestigde dat er gesprekken hadden plaatsgevonden tussen Jerez, het circuit van de beruchte F1-confrontatie in 1997, en de F1.

Lausitzring niet benaderd

Een ander circuit dat niet meedoet aan de F1-kalender van 2020 is de Lausitzring in Duitsland. Circuiteigenaar Dekra zegt hierover tegen DPA: "Tot nu toe heeft niemand ons benaderd met de vraag. Mocht er zo'n verzoek komen, dan bekijken we natuurlijk de mogelijkheid om een ​​Formule 1-race te organiseren."

F1-racedirecteur Michael Masi zei in Barcelona dat de volledige kalender voor 2020 binnen een week of twee moet zijn afgerond. Daarna zal Chase Carey zich richten om voor 2021 weer een volwaardige kalender in elkaar te zetten, met 22 races op het programma.