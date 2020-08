Michael Bleekemolen: "Strategie Verstappen ging niet om banden maar positie"

De Grand Prix van Spanje werd niet zoals 4 jaar geleden een overwinning voor Max Verstappen. De Nederlander eindigde als tweede maar had nooit echt een kans aangezien de banden dit keer meer slijtage vertoonden bij Red Bull Racing dan op de wagens van Mercedes.

Hoewel Max Verstappen de laatste tijd komisch uit de hoek komt op de boordradio vond er afgelopen weekend een pittige discussie plaats. De Nederlander wilde naar binnen voor andere banden, zijn engineer gaf hem duidelijk aan dat hij zich moest concentreren op het racen.

Max het beste in tyre management

Na afloop waren de meningen verdeeld en in de podcast van Grand Prix Radio zei voormalig F1-coureur Michael Bleekemolen dat de strategie van Verstappen niet om de banden ging maar vooral om zijn positie op de baan: "De strategie was niet alleen om de banden maar vooral om zijn positie op de baan. Hij begreep heel goed waar iedereen reed en hij was in een makkelijke positie, niet in het middenveld waar je niet weet wat er precies gaande is.

"Hij heeft dat prima geleerd in de karting. Dat is waar je leert omgaan met je banden."