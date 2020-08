BREAKING: Williams verkoopt team aan Dorilton Capital

Het team van Williams heeft zojuist bekend gemaakt dat het is verkocht aan een investeringsmaatschappij genaamd Dorilton Capital. Begin dit jaar werden de problemen dermate groot dat het team moest besluiten open te staan voor de verkoop van het gehele team als dat de toekomst veilig zou stellen.

Dat is nu gebeurd doordat Dorilton Capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij, het hele team heeft overgenomen. Dorilton Capital staat bekend om zijn langetermijnbenadering van investeringen en de belangrijkste focus zal zijn om het team weer concurrerend te maken in de Formule 1. Dit markeert het begin van een opwindend nieuw tijdperk in de geschiedenis van Williams, dat met zijn nieuwe eigenaar nu goed gepositioneerd is om te profiteren van de ingrijpende regelveranderingen die in de Formule 1 komen met de nieuwe Concorde overeenkomst, zo meldt het Britse team.

Op zoek naar een geschikte koper

Als onderdeel van de Strategic Review voerde Williams samen met de financiële adviseurs van de Williams Group een uitgebreid onderzoek uit van alle opties die voor het bedrijf beschikbaar waren, inclusief verkennende besprekingen met een reeks potentiële investeerders. Deze strategische herziening is nu met succes afgerond en het bedrijf is verheugd de verkoop van Williams Racing aan Dorilton Capital aan te kondigen. Deze transactie kreeg de unanieme steun van de raad van bestuur van Williams, waaronder Sir Frank, die vaststelde dat de transactie het beste resultaat oplevert voor de aandeelhouders van het bedrijf en het succes op lange termijn van het Williams Formule 1-team verzekert.

Naam Williams zal niet wijzigen

Dorilton Capital is een particuliere investeringsmaatschappij met hoofdkantoor in de Verenigde Staten met een sterke staat van dienst in het bouwen en verbeteren van bedrijven met een flexibele en geduldige investeringsstijl. Dorilton erkent en waardeert het belang van het respecteren en behouden van het erfgoed en de cultuur van Williams en zet zich in om zijn identiteit te behouden. Het team zal blijven racen en concurreren onder het merk Williams, waarbij de chassisnaam ongewijzigd blijft. Dorilton heeft geen plannen om het team uit Grove, zijn traditionele thuis, te verplaatsen.

De nieuwe Concorde overeenkomst is bedoeld om de sport te transformeren en zal helpen de historische uitdagingen aan te pakken waarmee Williams als onafhankelijke constructeur te maken heeft gehad, door de financiële verschillen, ook op het circuit, tussen teams te verminderen en een eerlijkere, meer competitieve sport te creëren. De nieuwe veranderingen bieden Williams een geweldige kans, die samen met de nieuwe eigenaar de toekomst van Williams op de lange termijn op het hoogtepunt van de autosport veiligstelt.

Dorilton begrijpt de sport en wil succes

Claire Williams, tijdelijke teambaas, zei: "De strategische evaluatie was een nuttig proces om doorheen te gaan en bewees dat zowel de Formule 1 als Williams geloofwaardigheid en waarde hebben. We zijn nu tot een conclusie gekomen en we zijn verheugd dat Dorilton de nieuwe eigenaar van het team is. Toen we met dit proces begonnen, wilden we een partner vinden die dezelfde passie en waarden deelde, die het potentieel van het team inzag en die de kracht ervan kon ontsluiten. In Dorilton weten we dat we precies dat hebben gevonden."

Einde familiebedrijf Williams

"Mensen die de sport begrijpen en weten wat er nodig is om succesvol te zijn. Mensen die de erfenis van het team respecteren en er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat het in de toekomst slaagt. Als gezin hebben we ons team altijd op de eerste plaats gezet. Het team weer succesvol maken en onze mensen beschermen, stond vanaf het begin centraal in dit proces. Dit is misschien het einde van een tijdperk voor Williams als familiebedrijf, maar we weten dat het in goede handen is. De verkoop verzekert het voortbestaan ​​van het team, maar het belangrijkste is dat het een pad naar succes biedt. We zijn Dorilton enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ze in ons team hebben getoond en we kijken ernaar uit om nu met hen samen te werken. Ik wil ook het bestuurd van Williams en onze adviseurs bedanken die de afgelopen maanden onvermoeibaar hebben gewerkt om dit mogelijk te maken, en onze medewerkers die standvastig loyaal zijn gebleven."

Mike O'Driscoll, CEO van Williams: "De vandaag aangekondigde transactie markeert de volgende fase in de geschiedenis van Williams in de Formule 1 op een spannend moment in de sport. Het bedrijf heeft zijn strategische evaluatie met succes afgerond en we zijn verheugd de verkoop aan Dorilton Capital aan te kondigen, wat een geweldig resultaat oplevert voor aandeelhouders en de toekomst van het bedrijf op lange termijn veiligstelt."

Dorilton wil Williams weer topteam maken

Matthew Savage, voorzitter van Dorilton Capital, geeft aan dat het doel is om Williams weer een topteam te maken in de Formule 1: "We zijn verheugd dat we in Williams hebben geïnvesteerd en we zijn buitengewoon enthousiast over de vooruitzichten voor het bedrijf. We geloven dat we de ideale partner voor het bedrijf zijn vanwege onze flexibele en geduldige investeringsstijl, waardoor het team zich kan concentreren op het doel om vooraan weer te kunnen strijden in de F1. We kijken ernaar uit om met het Williams-team samen te werken bij het uitvoeren van een gedetailleerde beoordeling van het bedrijf om te bepalen op welke gebieden nieuwe investeringen moeten worden gedaan. We erkennen ook de faciliteiten van wereldklasse in Grove en bevestigen dat er geen plannen zijn om te verhuizen."