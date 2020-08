Ecclestone snauwt naar Stroll: "Hij mag blij zijn dat hij zo makkelijk in F1 kwam"

De zaak over de legalilteit van de 2020-auto van Racing Point zal worden betwist voor het Internationale Hof van Beroep. Dat doet teameigenaar Stroll blijkbaar zoveel verdriet, dat de teameigenaar een heus verdedigingsoffensief startte. Het gaat Stroll vooral om zijn integriteit.

"Ik spreek niet vaak in het openbaar, maar ik ben buitengewoon boos over elke suggestie dat we achterbaks zijn geweest of hebben bedrogen," zei Stroll.

"Ik heb nog nooit in mijn leven bedrogen. Deze beschuldigingen zijn volkomen onaanvaardbaar en niet waar. Mijn integriteit - en die van mijn team - staan buiten kijf." Ook was Stroll boos op de teams die de zaak doorzetten, volgens hem wordt zijn goede naam "door de modder" gehaald.

Dramatisch

Maar Ecclestone vindt het allemaal veel te dramatisch hoe Stroll zich nu opstelt.

"Hij hoeft niet boos te zijn", zei Ecclestone tegen Auto Motor und Sport. "Wat er is gebeurd, is dat Racing Point de regels iets te ver heeft opgerekt. Dit is het resultaat."

Ecclestone suggereert dat Stroll juist vooral dankbaar moet zijn voor zijn plek in de F1.

"Hij zou blij moeten zijn dat ze hem twee jaar geleden zo makkelijk de Formule 1 in hebben laten komen", zei Ecclestone.

"Nederigheid zou passen"

"Stroll mocht dat team met behoud van alle rechten uit het faillissement halen. Als hij met mij zaken had gedaan, dan zou hij een jaar later helemaal opnieuw moeten zijn begonnen met zijn nieuwe teamnaam."