Liberty Media bevestigt dat Neflix bezig is met derde seizoen "Drive to Survive"

Formule 1 heeft bevestigd dat Netflix bezig is met het filmen tijdens de Grands Prix. Het pay-to-view kanaal is bezig met een derde seizoen van "Drive to Survive".

Zoals de meeste fans als wisten heeft Liberty Media ervoor gekozen om dit via een officieel kanaal kenbaar te maken. Het is Netflix gelukt om in de tijden van de Corona-pandemie toch binnen de 'bubbel' van de Formule 1 te werken. De crew was al aanwezig bij de eerste race van het seizoen in Spielberg.

Chase Carey heeft inmiddels tijdens een media sessie aangegeven dat Netflix bezig is met een derde seizoen. "Door de positieve resultaten van de eerste twee seizoenen kan ik vertellen dat de crew op dit moment bezig is met het filmen van een derde seizoen."

De eerste race zou in het teken hebben gestaan van Red Bull Racing en McLaren. Welke teams daarna werden gevolgd is nog niet bekend.