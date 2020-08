"Wij moeten onze naam zuiveren" zegt Otmar Szafnauer van Racing Point

Racing Point wil in beroep gaan tegen de straf die het van de FIA heeft gekregen voor de illegale 'brake-ducts' die men op de auto heeft. Szafnauer is van mening dat het team geen enkele fout heeft gemaakt.

De Canadees-Britse renstal is overigens niet het enige team dat in beroep gaat tegen de uitspraak, ook Ferrari, McLaren, Renault en Williams gaan in beroep. "Wij gaan in beroep omdat wij volledig binnen de regels van de sport zijn gebleven. Wij moeten gerechtigheid krijgen en onze naam zuiveren."

"Wij zouden geen 15 punten moeten verliezen en we mogen zeker geen vier ton aan boetes betalen", reageerde de Amerikaan tegen onder andere GPToday.net.

Szafnauer somt zijn redenen op

"Wij mogen niet vergeten dat wij helemaal geen onderdelen van Mercedes hebben gekregen. We hebben het proces ook niet verkort, we hebben geen geld gewonnen door onderdelen te kopen."

"Wij hebben ook onze eigen brake-ducts ontworpen. In de Formule 1 draait alles om het tot het uiterste benutten van de voorschriften. Je moet kijken naar wat er niet geschreven staat om de voorschriften te kunnen uitbuiten. Als wij een goede auto hebben gebouwd, wil dat niet zeggen dat we iets verkeerd hebben gedaan", sloot hij af.