McLaren noemt excuus van Racing Point bullshit

McLaren-CEO Zak Brown gelooft dat er andere problemen kunnen zijn met betrekking tot de legaliteit van de Racing Point-auto's nadat hij zei dat hun verdediging 'bullshit' was. Racing Point werd gestraft met een aftrek van 15 punten in het kampioenschap voor de constructeurs en een boete van 400.000 euro nadat het protest van Renault werd gehonoreerd, waarbij het ontwerp van de achterrem kanalen in strijd was met de sportieve voorschriften, maar niet met de technische.

De zaak betrof of Racing Point de regels had overtreden door de RP20 nauw te baseren op de 2019-auto van Mercedes. Hoewel het team alleen in strijd is met de regels met betrekking tot de achterrem kanalen, denkt Brown dat het vonnis aangeeft dat er mogelijk andere overtredingen hebben plaatsgevonden.

"Racing Point is schuldig bevonden en ik ben bang dat ze nu nog steeds die onderdelen hebben die in Oostenrijk als illegaal werden beschouwd voor de RP20", zei Brown tijdens de persconferentie van de constructeurs tijdens het 70th Anniversary Grand Prix-weekend op Silverstone.

Topje van de ijsberg

Zak Brown lijkt zich te hebben vastgebeten in het dossier en is nog lang niet klaar met Racing Point dit seizoen: "Ik denk dat dat verwarrend is voor de fans. Hoe komt iets dat in Oostenrijk niet legaal is toch nog op de auto? Ze beweerden dat ze de auto via fotografie hadden gekopieerd. Bij het lezen van het document is het duidelijk dat dit bullshit is. En daarom moet je iets anders in verband met die auto in twijfel trekken. Dit is denk ik in potentie het topje van de ijsberg, het startpunt om te kijken naar wat hier is gebeurd, omdat ik denk dat het niet gezond is voor de sport."

Brown, die eerder zijn steun had uitgesproken voor het protest van Renault, suggereerde dat McLaren zijn krachten zou kunnen bundelen door een tweeledig beroep tegen het vonnis in te stellen, mocht er een worden ingeleid.

"Ik denk dat het veel meer vragen dan antwoorden oproept en er is nieuw bewijs dat we nu hebben kunnen zien. Het is iets dat we ook snel zullen beoordelen en de beroepsprocedure zullen begrijpen en of dat iets is waaraan we mogelijk willen deelnemen", voegde hij eraan toe.