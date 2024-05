Sainz ontvangt tijdstraf voor Piastri-touche

Carlos Sainz kende gisteren een frustrerende Grand Prix van Miami. De Spaanse Ferrari-coureur lang vast achter Oscar Piastri, en toen de Australiër uiteindelijk passeerde, ging het mist. Na afloop van de race ontving Sainz dan ook een tijdstraf van de stewards.

Diep in de Nederlandse nacht werd bekend dat de stewards Sainz een tijdstraf had gekregen voor een moment met Oscar Piastri. In bocht zeventien gleed Sainz met zijn achterkant weg waardoor hij de voorvleugel van Piastri raakte. De Australiër moest de pitlane opzoeken om een nieuwe voorvleugel te halen, hierdoor was zijn race verpest. Sainz kreeg een tijdstraf van vijf seconden en hierdoor viel hij terug naar de vijfde plaats.