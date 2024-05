Wolff sneert naar Red Bull-CEO: "Niet relevant voor mij"

Het gaat al geruime tijd over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. De Nederlander beschikt over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar ook Mercedes trekt aan hem. Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff is klaar met dat gedrag, maar Toto Wolff kan daar niets mee.

Wolff heeft voor volgend jaar een plekje vrij bij Mercedes. Lewis Hamilton vertrekt naar Ferrari, en Wolff is hard op zoek naar een opvolger. De Oostenrijkse teambaas toonde meermaals interesse in Verstappen, maar Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff is daar klaar mee. In een interview met Bild haalde Mintzlaff afgelopen weekend uit naar Wolff, hij stelde dat de Mercedes-teambaas zich maar moet focussen op zijn eigen problemen.

Na afloop van de Grand Prix van Miami wordt Wolff geconfronteerd met de woorden van Mintzlaff. De Oostenrijkse teambaas laat aan de internationale media weten dat hij hier niets mee kan: "Ik weet niet waar deze gast op reageert. Hij is niet relevant voor mij." Wolff reageert ook op de verhalen over een afspraak met de Verstappens: "Ik kan er niet te veel op reageren, maar er vindt maandag geen meeting plaats. Max is een target voor alle teams. Ik heb eerder al gezegd dat ik denk dat hij niet moet verkassen in 2025. Hij is de topcoureur van het moment, hij moet een besluit nemen. Misschien hoeft hij helemaal geen besluit te nemen en blijft het zoals het is."