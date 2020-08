'Sergio Perez ging op zoek naar sponsoring in Mexico'

Er is de laatste weken veel te doen rondom Sergio Perez. De Mexicaan zijn plek voor 2021 staat onder druk doordat Sebastian Vettel op de markt is gekomen en Racing Point, dat volgend jaar verder gaat als Aston Martin, heeft wel interesse in de Duitser.

Vettel is een viervoudig wereldkampioen en dat is voor alle partijen interessant, qua marketing, ervaring van een coureur maar ook voor de moraal in het team. Duitsland is bovendien de tweede grootste afzetmarkt van het Britse merk. Tel daarbij op dat in het contract van Perez een clausule zou staan waardoor men onder zijn contract uit kan en de geruchten zijn geboren.

Inmiddels hebben zowel Vettel als Racing Point ook toegegeven dat er met elkaar is gesproken en zo zag fotograaf Mark Sutton dat Vettel uit zijn blauwe Ferrari stapte en in de rode Ferrari van Otmar Szafnauer op de passagiersstoel ging zitten en ze samen wegreden. Szafnauer is de teamanager van Racing Point en gaat onder andere over de coureurs voor 2021.

Contract Perez

Sergio Perez is uiteraard bekend met de details van zijn contract en daardoor niet zeker van zijn plek. Die zekerheid kan hij krijgen door op tijd een bepaald bedrag te betalen aan Racing Point / Aston Martin.

Een leuke week had de Mexicaan bovendien niet. Vorige week werd bekend dat hij besmet was met corona en daardoor kon hij niet rijden. Een video en uitleg kwam naar buiten dat hij zijn moeder had bezocht die een zwaar ongeluk had gehad. De 30-jarige coureur had haar 2 dagen bezocht. Ook was hij met zijn vrouw naar Italie geweest voor een vakantie, die daar foto's van plaatste op haar openbare Instagram, maar verwijderde toen bekend werd dat Perez besmet was met corona. Zowel Racing Point als Perez hebben de vakantie niet benoemd.

Bezoek Mexico had ander doel

Opvallend zijn de details die nu langzaam naar buiten druppelen over het bezoek van Perez aan Mexico. Een bron in de paddock vertelde aan GPToday.net: "Het verhaal gaat dat Perez toestemming had gekregen van Racing Point om naar Mexico te vliegen. Wat hij daar exact heeft gedaan is gissen, maar er zijn foto's van etentjes met vrienden."

"Het gerucht gaat dat hij zijn moeder niet heeft bezocht (en ook geen ongeluk heeft gehad), maar dat hij een ontmoeting had met Carlos Slim, zijn persoonlijke sponsor. Daarnaast is hij op jacht gegaan naar nieuwe sponsoren om zo zijn stoel voor 2021 veilig te stellen. De teamleiding van Racing Point zou daarvan afweten en dit plan hebben goedgekeurd."

Het blijft dus gissen, maar misschien komt de waarheid binnenkort op tafel zodra Perez zich weer in de paddock meldt.