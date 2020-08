Sergio Perez geeft update: "Ik ben helemaal in orde"

De Mexicaanse 'corona-coureur' Sergio Perez heeft via Social Media zijn fans gerust gesteld. Perez werd afgelopen weekend vervangen door Nico Hulkenberg. Veel plezier kende de Duitser trouwens niet, het was de eerste keer dat de coureur uit Emmerich een DNS achter zijn naam kreeg.

"Godzijdank ben ik in orde", schreef Perez. "Ik heb trouwens helemaal geen symptomen gehad. Ik kom de dagen door door te koken, televisie te kijken en met mijn telefoon en I-Pad te spelen."

"Het zijn lange dagen, ik kijk er naar uit om weer actief te zijn." Wanneer de dertig jarige-coureur terug komt is nog niet bekend omdat de regels in het Verenigd Koninkrijk nogal onduidelijk zijn. Als Perez dit weekend niet van start kan gaan in Silverstone, zal hij waarschijnlijk in Spanje in kunnen stappen.